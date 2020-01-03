Россия подвергнет утилизации две ракеты «Воевода» в 2020 году

03.01.2020, 11:04, Разное

Россия подвергнет утилизации два ракетных комплекса «Воевода» в 2020 году. Планируется произвести эти мероприятия до 30 ноября текущего года.
«Воевода» является стратегическим ракетным комплексом советского производства. Он оснащен тяжелой двухступенчатой жидкостной ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой, которая располагается в шахтной пусковой установке. Оружие не имеет аналогов по техническому уровню в других странах. Боеголовки считают в настоящий момент мощнейшими в мире. В РФ им присвоен индекс Р-36М2 и шифр «Воевода», в НАТО они классифицируются как «Сатана».

Хранится данное оружие на Урале в одной из воинских частей. К месту утилизации планируется доставка ракет с помощью транспортно-пусковых контейнеров. На пункте специалисты нейтрализуют заряд и разберут боеголовку. Часть материалов будет применена вторично, а неликвидные остатки уничтожены. Планируется получить от разборки оружия порядка 1,2 кг золота, 19 килограмм серебра, 20 тонн цветных и 6 тонн черных металлов. Предполагается, от ракеты останется более 26 тонн изделий из резины, стеклопластика и других материалов, которые отправят на переработку и утилизацию.

После ликвидации боеголовки и транспортно-пускового контейнера будет направлено уведомление о совершении процедуры американской стороне. Работы будут произведены согласно договору между странами о сокращении и ограничении числа стратегических наступательных вооружений.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бывшая супруга Дмитрия Пескова опубликовала в Instagram снимок в стиле ню. Фото в ванной стало своеобразным «ответом» на проявление эйджизма в заявлении Ксении Собчак. В статье для Tatler Екатерина Солоцинская высказала свою точку зрения на дискриминацию женщин по возрасту, звучащую в речи известной телеведущей. Осуждая женщин в возрасте 40+ за фото в обнаженном виде, Собчак […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика