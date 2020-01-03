Кардиологи советуют защитные меры от сердечного приступа с наступлением холодов

Кардиологи советуют принять защитные меры от сердечного приступа с наступлением холодов. Снижение двигательной активности зимой, подавленность настроения и минусовая температура отрицательно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Сокращаясь, сосуды пытаются не допустить лишней потери тепла, но для прокачки крови при изменении их диаметра сердцу требуется больше усилий. Дополнительная нагрузка может стать фатальной для больного или ослабленного органа. Избежать переохлаждения помогает многослойность одежды, непосредственно соприкасаться с телом должна натуральная ткань. Идеальным вариантом станет термобелье. Следует одеваться, учитывая погодные условия, чтобы не допустить перегревания, в результате которого расширившиеся сосуды понизят давление.

Вредные привычки и чрезмерное увлечение кофеином могут усилить сердечные проблемы. Домашние блюда и теплые напитки дают организму энергию, необходимую для нормальной терморегуляции. Посещение кардиолога станет обязательным при частых болях в груди, которые могут ощущаться в плече и даже челюстях, тахикардии, головокружении, потливости, одышке. Членам семьи, где проживает человек с сердечными заболеваниями, необходимо уметь оказывать первую помощь при острой сердечной недостаточности.

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