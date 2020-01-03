Полина Гагарина столкнулась с проблемами дома

Наследнице вокалистки следующей весной исполнится три года.

По словам Полины Гагариной, девочка не отстает от графика развития и хорошо

набирает вес.

Дочь растет, хрупкой Полине становится все тяжелее носить ее

на руках. К тому же Мия привыкла, что ее укачивают перед сном, без этого ритуала малышка отказывается засыпать.

Полина Гагарина призналась, что боится повредить спину,

нянча на руках ребенка. Артистка решила отучить малышку от уже укоренившейся

привычки, правда, пока не знает как.

«Мама похудела на три килограмма, доча набрала крепко! Но на

ночь иногда все же просится на ручки и я качаю! Поэтому упражнения на бицепсы

мы давно не делаем, у меня своя «гантелька». У кого так же? Как отучали? А то

спина моя скоро скажет до свидания», – посетовала Полина Гагарина в личном «Инстаграм».

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Публикация от Polina Gagarina ���� (@gagara1987) 2 Янв 2020 в 7:36 PST

Подписчики вокалистки живо включились в обсуждение возникшей

проблемы. Певица Наталья Подольская призналась, что своего сына Артема,

которому скоро исполнится пять, тоже носит на руках. «Я обожаю брать его на

ручки! Скоро это закончится 😞», – отметила Наталья в комментариях.

В итоге

мнения поклонников Полины Гагариной разделились. У каждой мамы, судя по всему,

свои приемы. Видимо, во всем, что касается родительства, нет правильных и неправильных

решений.

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