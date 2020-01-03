Мнение: Сколько у нас есть и сколько мы стоим

Швейцарские банкиры и прочие мало интересующиеся положением дел в России иностранцы пишут, будто средний житель нашей страны беден, как церковная мышь, и что всё имущество среднего россиянина стоит меньше, чем новый автомобиль. Более конкретно, по данным последнего отчёта Credit Suisse средний россиянин владел имуществом на 170 тысяч рублей, чего хватило бы разве что на мотоцикл:

https://ruxpert.ru/Credit_Suisse

На самом деле, разумеется, мы значительно богаче. В прошлом году Росреестр учёл стоимость всей недвижимости в России, получилось 670 трлн рублей:

https://realty.ria.ru/20190321/1551981699.html

Сюда входит и жилая, и нежилая недвижимость. Стоимость конкретно жилой недвижимости подсчитать сложнее, однако если принять общую площадь за 3600 млн м2, а среднюю стоимость метра за 38 тысяч рублей, мы получим, что общая стоимость жилья составит 137 трлн рублей, по 930 тысяч рублей на одного россиянина:

https://ruxpert.ru/Жильё_в_России

http://www.volgastroy.ru/press/srednyaya-stoimost-1kvm-zhilya-v-rossii-na-3-kvartal-2018-goda

Так как в СССР квартиры раздавали бесплатно, — даже тем, кто вообще не напрягался, — у нас очень высока доля собственников жилья, 85%. В той же Швейцарии, для сравнения, 44%, а в США 65%:

https://pavel-shipilin.livejournal.com/199054.html

Если предположить, что по жилью действует та же пропорция, что и по зарплате, и что медианная стоимость жилья на 20% меньше средней, можно в первом приближении заключить, что средний россиянин владеет долей в жилье на сумму в 930 * 0,85 * 0,80 = 632 тысячи рублей. Добавим к этому ту тысячу долларов, которую швейцарцы насчитывали нам даже в те годы, когда они в упор отказывались учитывать недвижимость, и получим довольно скромную консервативную оценку в 700 тысяч рублей.

Много это или мало?

Можно сравнить, например, с человеческим капиталом, который мы недавно обсуждали. Попробуем оценить собственную стоимость — это всегда полезное занятие.

Если предположить, что вы хотите сами себе приносить 8% годовых, то ваша стоимость — это та сумма, которую вы ежемесячно откладываете в банк, умножить на 150. Так, к примеру, если вы каждый месяц откладываете в банк по 10 тысяч рублей, то вы стоите 1,5 миллиона рублей, в два раза больше, чем есть собственности у медианного россиянина.

Источник: Место для дискуссий

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