alyona alyona показала татуировку на груди

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото в купальнике на фоне салата «Оливье».
На снимке видна татуировка певицы на груди, посредине.
«Божечки, ну сколько же можно … Лайк, еcли выжил после Нового uода» – написала она.
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Божечки, ну скільки ж можна… Лайк, якшо вижив після Нового Року ♥ *
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото в купальнике на фоне салата «Оливье». На снимке видна татуировка певицы на груди, посредине. «Божечки, ну сколько же можно … Лайк, еcли выжил после Нового uода» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Божечки, ну скільки ж можна… Лайк, якшо вижив після Нового Року ♥ * Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) […]
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