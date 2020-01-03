alyona alyona показала татуировку на груди

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото в купальнике на фоне салата «Оливье».

На снимке видна татуировка певицы на груди, посредине.

«Божечки, ну сколько же можно … Лайк, еcли выжил после Нового uода» – написала она.

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Божечки, ну скільки ж можна… Лайк, якшо вижив після Нового Року ♥ *

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 1 Янв 2020 в 9:03 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото в купальнике на фоне салата «Оливье». На снимке видна татуировка певицы на груди, посредине. «Божечки, ну сколько же можно … Лайк, еcли выжил после Нового uода» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Божечки, ну скільки ж можна… Лайк, якшо вижив після Нового Року ♥ * Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) […]