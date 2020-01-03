Россия прекратила поставки нефти в Беларусь – СМИ

1 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Республики.

По данным собеседника агентства, «непрерывные партии» нефти были остановлены 31 декабря.

Он подчеркнул, что пока запасы нефти есть, потому НПЗ работают в штатном режиме.

Всего в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода – в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»).

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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