В МИД РФ отреагировали на убийство Сулеймани

Москва расценивает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара как авантюрный шаг, который способен привести к росту напряженности во всем регионе.
В российском дипведомстве заявили, что «убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе», передает РИА «Новости».
В министерстве отметили, что генерал «преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана».
«Выражаем искренние соболезнования иранскому народу», – добавили в МИД.
Ранее Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон. Приказ о ракетном ударе отдал американский лидер Дональд Трамп.
Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность.
Между тем в демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Кроме того, конгресс США не был в курсе спецоперации.
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