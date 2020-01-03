Названы действующие в 2020 году программы по ремонту устройств от Apple

Американский технологический гигант Apple славится как производитель надёжных устройств, но некоторые гаджеты всё же могут доставить пользователю проблемы. Купертиновцы на этот случай предусматривают программы по ремонту или замене техники, чем могут воспользоваться поклонники бренда в 2020 году.

К примеру, если у пользователя перестал включаться или не заряжается iPhone 6s и 6s Plus, то в сервисном центре предложат бесплатный ремонт. Данная программа касается устройств, выпущенных в период с октября 2018 по август 2019 года. Если же в гаджете выявят не предусмотренные условиями гарантийного ремонта повреждения, то за их устранения нужно будет платить. При этом производитель компенсирует владельцу средства за отремонтированный за свой счёт модуль с браком.

В случае возникших проблем с работой Multi-Touch в iPhone 6s Plus, купленным не позднее пяти лет назад, производитель предлагает замену дисплея по цене 11,68 тысяч рублей, но при этом возможна компенсация разницы стоимости, если устранение повреждений проводилось в другом месте и обошлось дороже.



Для ремонта проблемного сенсорного экрана iPhone X возрастом не более 3-х лет действует программа по бесплатной замене. Однако это не касается повреждения матрицы, а гарантийный срок устройства всё равно останется стандартным. В сервисных центрах Apple бесплатно меняют треснувший дисплей на «умных» часах второй и третьей генерации. Под действие данной программы попадают: Watch Series 2 (срок приобретения – сентябрь 2016-сентябрь 2017 года), Watch Nike + Series 2 (октябрь 2016 – октябрь 2017), Watch Nike + Series 3 (октябрь 2017 – октябрь 2019).

У некоторых MacBook Pro Retina 15” может перегреваться аккумуляторная батарея. Если устройство приобретено в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, то пользователь имеет возможность воспользоваться программой и бесплатно заменить проблемную деталь. За дополнительную плату специалисты сервисного центра также предоставят другие услуги по обслуживания, к примеру, очистят MacBook от пыли.

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