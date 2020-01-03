Пользователей Сети озадачило появление в эфире «пьяной» белорусской журналистки

Пользователей Сети озадачил прямой эфир журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой, в ходе которого она постоянно оговаривалась, запиналась и выдерживала слишком долгие паузы.
Отрезок из эфира опубликовал портал радиостанции «Говорит Москва».
Некоторые пользователи заподозрили, что журналистка находилась в нетрезвом состоянии.
«Такое ощущение, что пьянела прямо во время репортажа, к концу чуть не свалилась», – отметил YaRu.
При этом многие предположили, что во время эфира Козлова почувствовала недомогание или переволновалась.
«Человек волнуется, небось, первый раз в эфире. Пульс зашкаливает – 120-130. Дышать тяжело, сердце выпрыгивает. Буквы прыгают перед глазами. Ничего не понимает, что делает, но мужественно держится из последних сил», – написал Andy Andy.
Впоследствии сотрудница СТВ Вероника Гришкова написала в Facebook, что Козловой стало плохо во время эфира.
«Это ЧП. Такое случается редко, но никто не застрахован. В прямой эфир девушка выходила впервые. От волнения подскочило давление», – отметила она, добавив, что после эфира журналистка потеряла сознание.
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Последнее: Пользователей Сети озадачил прямой эфир журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой, в ходе которого она постоянно оговаривалась, запиналась и выдерживала слишком долгие паузы. Отрезок из эфира опубликовал портал радиостанции «Говорит Москва». Некоторые пользователи заподозрили, что журналистка находилась в нетрезвом состоянии. «Такое ощущение, что пьянела прямо во время репортажа, к концу чуть не свалилась», – отметил […]
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