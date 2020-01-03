Ученые разработали графеновую пленку, призванную повысить прочность компонентов электроники

Исследователи разработали графеновую пленку, призванную повысить прочность компонентов электроники. Ее будут применять для создания различных тонких ранее крупных деталей, в том числе для миниатюрных сенсоров.

Графен является одним из самых прочных материалов. Он состоит из одного слоя атомов. Исследователи добились создания укрепляющего покрытия, которое включает два наслоения графена. Вещество имеет свойства, сходные с алмазной пленкой. Разработка велась с 2017 года. Графен соединяют с карбидом кремния. Материал, полученный в результате этой реакции, назвали диамен. Несмотря на необычайную тонкость, он обладает такой прочностью, что способен останавливать пули. Интересной особенностью материала является то, что при механическом воздействии он становится максимально прочным, а когда давление ослабевает, то связи между атомами снова ослабевают.

Также исследователи экспериментировали с материалами подложки. Они применяли для этих целей медь и никель. Укрепить материал помогли соединения фтора. Для создания вещества не требуются специальные условия в виде давления или экстремальных температур.

Созданную пленку назвали F-диамен. Она будет применяться для создания прочных, но при этом гибких электронных компонентов.

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Последнее: Исследователи разработали графеновую пленку, призванную повысить прочность компонентов электроники. Ее будут применять для создания различных тонких ранее крупных деталей, в том числе для миниатюрных сенсоров. Графен является одним из самых прочных материалов. Он состоит из одного слоя атомов. Исследователи добились создания укрепляющего покрытия, которое включает два наслоения графена. Вещество имеет свойства, сходные с алмазной пленкой. […]