Глюкоза подтвердила свое воссоединение с мужем трогательным фото

Певица Глюкоза подтвердила свое воссоединение с мужем. Звезда опубликовала нежный снимок, где они совместно занимаются йогой на пляже одного из тропических курортов.

Долгое время ходили слухи о том, что в отношениях между Натальей Ионовой и Александром Чистяковым не все так гладко. Поговаривали даже, что они расстались. Возможной причиной разлада назывались измены Чистякова. Однако, не так давно исполнительница появилась на одном из публичных мероприятий в компании супруга, дав всем понять, что спорные моменты в отношениях пара решила.

Недавно Глюкоза опубликовала снимок на своей странице в Instagram, где вместе с мужем выполняет асану йоги. В кадре Александр Чистяков поддерживает свою жену на вытянутых ногах в воздухе. Ионова поблагодарила мужа за поддержку в комментарии. Снимок был сделан на пляже в одной из жарких стран, где супруги проводят новогодние каникулы.

Подписчики восхитились тем, как гармонично смотрится пара. Некоторых снимок вдохновил на занятия спортом после новогодних застолий.

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