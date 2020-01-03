Вместе с Сулеймани при ударе США погибли 10 человек

При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генералом Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.
Масджиди сообщил в эфире иранского телевидения, что автомобили Сулеймани и аль-Мухандис «ехали из аэропорта в Багдаде в сторону самого Багдада» и по пути «подверглись ракетному обстрелу США», передает РИА «Новости».
«Все пассажиры, из которых 10 человек были попутчиками и охранниками аль-Мухандиса и Сулеймани, погибли», – добавил посол.
Напомним, в Иране подтвердили гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон, сообщив, что приказ о ракетном ударе отдал президент США Дональд Трамп.
Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность.
В Демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Кроме того, конгресс США не был в курсе спецоперации, хотя его должны уведомлять о подобном за 48 часов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генералом Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди. Масджиди сообщил в эфире иранского телевидения, что автомобили Сулеймани и аль-Мухандис «ехали из аэропорта в Багдаде […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В центре Москвы перекроют движение на время прощания с Лужковым / 11 декабря
- Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК / 6 декабря
- Исполнительный директор Boeing ушел в отставку / 23 декабря
- Как стафилококк распространяется по нашим домам / 28 ноября
- Осужденный за шпионаж в РФ норвежец захотел компенсации от властей Норвегии / 29 ноября
- Трамп о предстоящей встрече в нормандском формате: Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс / 3 декабря
- Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем / 22 декабря
- ВАДА опубликовало пересмотренный стандарт для тестирования и расследований / 4 декабря