Вместе с Сулеймани при ударе США погибли 10 человек

03.01.2020, 10:19, Новости дня

При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генералом Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.

Масджиди сообщил в эфире иранского телевидения, что автомобили Сулеймани и аль-Мухандис «ехали из аэропорта в Багдаде в сторону самого Багдада» и по пути «подверглись ракетному обстрелу США», передает РИА «Новости».

«Все пассажиры, из которых 10 человек были попутчиками и охранниками аль-Мухандиса и Сулеймани, погибли», – добавил посол.

Напомним, в Иране подтвердили гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон, сообщив, что приказ о ракетном ударе отдал президент США Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность.

В Демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Кроме того, конгресс США не был в курсе спецоперации, хотя его должны уведомлять о подобном за 48 часов.



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Последнее: При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генералом Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди. Масджиди сообщил в эфире иранского телевидения, что автомобили Сулеймани и аль-Мухандис «ехали из аэропорта в Багдаде […]

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