В Одессе новогодние елки меняют на сладости – горсовет

03.01.2020, 10:18, Новости дня

В Одессе новогодние елки меняют на сладости. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба мэрии Одессы.

Каждый человек, который принял решение избавиться после новогодних праздников от елки, может сделать это в специально отведенном месте.

«Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля», – сообщили в пресс-службе.

Для приема хвойных деревьев в районах Одессы отведены места под «пункты приема». Всего их 67. В частности, они находятся во дворах жилых домов и возле торговых центров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: видео Видео: Orion Pictures / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика