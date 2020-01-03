В Одессе новогодние елки меняют на сладости – горсовет

В Одессе новогодние елки меняют на сладости. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба мэрии Одессы.
Каждый человек, который принял решение избавиться после новогодних праздников от елки, может сделать это в специально отведенном месте.
«Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля», – сообщили в пресс-службе.
Для приема хвойных деревьев в районах Одессы отведены места под «пункты приема». Всего их 67. В частности, они находятся во дворах жилых домов и возле торговых центров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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