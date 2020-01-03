Избранник Бузовой расшибся на горнолыжном курорте

Ольга Бузова и ее возлюбленный встречали Новый год во

Франции, в Куршевеле. Ради блогера поющая телеведущая отказалась от корпоративов,

потеряв тем самым несколько миллионов рублей, которые могла бы заработать.

Из-за упущенных возможностей Ольга Бузова не переживает. Вокалистка наслаждается

обществом молодого человека.

К сожалению, райский отпуск поющей телеведущей омрачил

неприятный эпизод. Давид Манукян пострадал, катаясь на лыжах. Блогер, повредил

левую руку.

«Ты специально, скажи, чтобы меня на руках не носить?

Ты просто устал на лыжах кататься, да? Захотел поваляться?» – спросила Ольга

Бузова любимого.

В ответ блогер обещал певице как можно скорее пойти на

поправку. «Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим

здоровьем и будьте аккуратнее», – отметил Давид Манукян.

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Публикация от Фан аккаунт Давида Манукян�� (@dava.prank) 31 Дек 2019 в 4:40 PST

Напомним, что Ольге Бузовой давно приписывали роман с

блогером, однако слухи о появлении нового возлюбленного она упорно отрицала. За

несколько дней до Нового года вокалистка раскрыла секрет Полишинеля, обнародовав

отношения с Давидом Манукяном. Оказалось, что парочка уже съехалась. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда».

«Я никому об этом не

говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину… Я так

счастлива. До дрожи просто», – призналась Ольга Бузова.

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Последнее: Ольга Бузова и ее возлюбленный встречали Новый год во Франции, в Куршевеле. Ради блогера поющая телеведущая отказалась от корпоративов, потеряв тем самым несколько миллионов рублей, которые могла бы заработать. Из-за упущенных возможностей Ольга Бузова не переживает. Вокалистка наслаждается обществом молодого человека. К сожалению, райский отпуск поющей телеведущей омрачил неприятный эпизод. Давид Манукян пострадал, катаясь на лыжах. […]