Мнение: Наседка Водянова

У нашей бабы очень много общего с курицей. Так, например, курица высиживает яйца, а наша баба — мужика. Мужика наша баба готова высиживать годами.
За 9 лет странных отношений с французским мажором-миллиардером Антуаном Арно Наталья Водянова родила 2 детей, а замуж он позвал её только недавно.
Фото: Соцсети
Водянова по-куриному тут же запилила в Инстаграм фотографию со своим окольцованным пальцем на переднем плане.
Дождалась! Высидела! Пришла к успеху!
И даже несмотря на то, что Водянова высидела не какого-то там лошка на окладе, а мужчину из богатейшей семьи Франции, её 9-летнее ожидание предложения выглядит жалко.
Ну, реально: будто бы все 9 лет Наташка сдавала какие-то экзамены в поисках одобрения. Её тестировали вдоль и поперёк словно экспериментальную модель автомобиля. А она терпеливо глотала, сносила, ждала. И вот: наконец-то! Свершилось!
Теперь Наталья получила бессрочный контракт на прикрытие Антуана!
И наша Наташка так этому рада, так рада, что готова кричать об этом на весь Инстаграм: «Я — не просто так, на мне женятся!»
Девки, достоинства у вас — как кот наплакал. Красота есть. И даже умишко какой-никакой имеется, а вот достоинства нет от слова совсем.
Жалкие вы какие-то. Жалкие ощипанные курёнки. Хоть и красивенькие, на первый взгляд.
Что: опять скажете, что я злая и не права? Или всё-таки осмелитесь взглянуть правде в глаза?
Где ваша гордость? Куда дели? На что променяли?
Я вас слушаю очень внимательно.
Источник: Лена Миро
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Последнее: У нашей бабы очень много общего с курицей. Так, например, курица высиживает яйца, а наша баба — мужика. Мужика наша баба готова высиживать годами. За 9 лет странных отношений с французским мажором-миллиардером Антуаном Арно Наталья Водянова родила 2 детей, а замуж он позвал её только недавно. Фото: Соцсети Водянова по-куриному тут же запилила в Инстаграм […]
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