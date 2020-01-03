Мнение: Наседка Водянова

У нашей бабы очень много общего с курицей. Так, например, курица высиживает яйца, а наша баба — мужика. Мужика наша баба готова высиживать годами.

За 9 лет странных отношений с французским мажором-миллиардером Антуаном Арно Наталья Водянова родила 2 детей, а замуж он позвал её только недавно.



Фото: Соцсети

Водянова по-куриному тут же запилила в Инстаграм фотографию со своим окольцованным пальцем на переднем плане.

Дождалась! Высидела! Пришла к успеху!

И даже несмотря на то, что Водянова высидела не какого-то там лошка на окладе, а мужчину из богатейшей семьи Франции, её 9-летнее ожидание предложения выглядит жалко.

Ну, реально: будто бы все 9 лет Наташка сдавала какие-то экзамены в поисках одобрения. Её тестировали вдоль и поперёк словно экспериментальную модель автомобиля. А она терпеливо глотала, сносила, ждала. И вот: наконец-то! Свершилось!

Теперь Наталья получила бессрочный контракт на прикрытие Антуана!

И наша Наташка так этому рада, так рада, что готова кричать об этом на весь Инстаграм: «Я — не просто так, на мне женятся!»

Девки, достоинства у вас — как кот наплакал. Красота есть. И даже умишко какой-никакой имеется, а вот достоинства нет от слова совсем.

Жалкие вы какие-то. Жалкие ощипанные курёнки. Хоть и красивенькие, на первый взгляд.

Что: опять скажете, что я злая и не права? Или всё-таки осмелитесь взглянуть правде в глаза?

Где ваша гордость? Куда дели? На что променяли?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро

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Последнее: У нашей бабы очень много общего с курицей. Так, например, курица высиживает яйца, а наша баба — мужика. Мужика наша баба готова высиживать годами. За 9 лет странных отношений с французским мажором-миллиардером Антуаном Арно Наталья Водянова родила 2 детей, а замуж он позвал её только недавно. Фото: Соцсети Водянова по-куриному тут же запилила в Инстаграм […]