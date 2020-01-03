У Marvel появится первый супергерой-трансгендер

В одном из фильмов киновселенной Marvel вскоре появится первый супергерой-трансгендер. Об этом сообщает BBC.
«Он появится очень скоро. В одном из фильмов, которые мы сейчас снимаем», – рассказал глава Marvel Studios, продюсер Кевин Файги.
В киновселенной также планируют добавлять героев, являющихся представителями ЛГБТ-сообщества.
Marvel еще в 2019 году планировали создать супергероя-трансгендеров в лентах, которые будут создаваться после «Мстителей: Война бесконечности».
В ноябре 2020 года выйдет фильм «Вечные», герой которого – гомосексуал.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В одном из фильмов киновселенной Marvel вскоре появится первый супергерой-трансгендер. Об этом сообщает BBC. «Он появится очень скоро. В одном из фильмов, которые мы сейчас снимаем», – рассказал глава Marvel Studios, продюсер Кевин Файги. В киновселенной также планируют добавлять героев, являющихся представителями ЛГБТ-сообщества. Marvel еще в 2019 году планировали создать супергероя-трансгендеров в лентах, которые будут […]
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