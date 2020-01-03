Названы основные достижения 2019 года в сфере железнодорожных перевозок

Запуск железнодорожного пассажирского сообщения по Крымскому мосту и открытие движения по двум Московским центральным диаметрам стали основными достижениями в сфере железнодорожных перевозок в РФ в 2019 году.

Всего в 2019 году было введено 840 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий. Среди них 246 км на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна», 5,5 км в рамках развития Московского транспортного узла», 10 км на участке Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги» и 64,5 км в рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Также одним из основным достижений 2019 года стал запуск железнодорожного пассажирского движения по Крымскому мосту. За первые двое суток продаж на поезда, следующие через Крымский мост в республику и обратно, было продано более 10 тыс. билетов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Много перемен в железнодорожном сообщении произошло в Московской области. Так, в полном объеме было запущено движение ускоренных поездов «Москва – Одинцово» и «Москва – Усово» по вновь возведенным III и IV главным путям. Кроме того, 27 мая на Смоленском направлении был открыт новый остановочный пункт Инновационный центр, что позволило обеспечить транспортную доступность для резидентов технопарка «Сколково».

#{bigimage=1627644Важным стало и открытие в ноябре движения по двум Московским центральным диаметрам. Маршрут МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» связал Смоленское и Савеловское направления (Одинцово – Лобня), маршрут МЦД-2 «Курско-Рижский» – Курское и Рижское направления (Нахабино – Подольск). Общая протяженность первых двух диаметров составила 132 километра, на них разместилось 57 станций.





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