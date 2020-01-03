Tesla Model 3 получила винтажный интерьер от тюнинг-ателье Vilner

03.01.2020, 10:04, Разное

Специалисты европейского тюнинг-ателье Vilner доработали интерьер пятиместного электрического седана Tesla Model 3. Обновлённый салон авто выполнен в винтажном стиле, став ярче благодаря использованию ткани и цветной кожи в обивке.
По мнению некоторых экспертов, в Tesla Model 3 нет разнообразия, как, к примеру, у производителей Audi или BMW. Владелец электрокара может выбрать собственный цвет кожи для салона, но количество вариантов ограничено. Вероятно, это стало причиной того, что тюнеры Vilner решили переделать интерьер электрокара. Специалисты частично заменили кожаную обивку на тканевую, выбрав не слишком яркий, но выделяющийся на общем фоне сине-бирюзовый цвет. Материал использовали для подголовников, сидений, крыши и дверных стоек. Также в салоне присутствуют элементы из оранжевой кожи.

В Tesla Model 3 вместо привычной панели приборов разработчики установили сенсорный экран. Данный элемент тюнеры также «обыграли», установив декоративную накладку из дерева. Таким образом специалисты подчеркнули «дух минимализма» и внесли винтажную «нотку» в интерьер.



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Последнее: Специалисты европейского тюнинг-ателье Vilner доработали интерьер пятиместного электрического седана Tesla Model 3. Обновлённый салон авто выполнен в винтажном стиле, став ярче благодаря использованию ткани и цветной кожи в обивке. По мнению некоторых экспертов, в Tesla Model 3 нет разнообразия, как, к примеру, у производителей Audi или BMW. Владелец электрокара может выбрать собственный цвет кожи для […]

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