Актриса Ирина Ефремова: «Я никогда не худела и не толстела ради роли в кино»

03.01.2020, 10:04, Разное

Отечественная актриса Ирина Ефремова, запомнившаяся многим зрителям по сериалу «Ничто не случается дважды», в одном из недавних интервью пояснила о работе и нежелании освещать личную жизнь. Артистка призналась, что ради ролей в кино никогда ничем не жертвовала, к примеру, не худела и не толстела.
Ирина Ефремова рассказала, что решение стать актрисой приняла после школы. Во время учёбы ей плохо давались точные науки, а потому о серьёзной профессии будущая звезда и не мечтала. Однако и в ГИТИС она поступила не с первой попытки, поэтому год училась в педагогическом колледже. Затем наняла репетитора и смогла стать студенткой института театрального искусства. Актриса признаётся, у неё прекрасная память, что позволяет быстро запоминать огромные тексты, но после съёмок они сразу забываются, информирует «СтарХит».


О личной жизни Ефремова предпочитает не распространяться, так как считает, что поклонники не смогут верить в созданный ею образ, если будут знать много подробностей. Кстати, по словам актрисы, ради новых ролей она ни разу не шла «на жертвы». Ей приходилось осваивать навыки вождения, учить танцевальные па и азы бокса, но вот относительно фигуры и веса вопрос режиссёрами не ставился, поэтому она никогда специально не худела и не набирала массу тела.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Специалисты европейского тюнинг-ателье Vilner доработали интерьер пятиместного электрического седана Tesla Model 3. Обновлённый салон авто выполнен в винтажном стиле, став ярче благодаря использованию ткани и цветной кожи в обивке. По мнению некоторых экспертов, в Tesla Model 3 нет разнообразия, как, к примеру, у производителей Audi или BMW. Владелец электрокара может выбрать собственный цвет кожи для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика