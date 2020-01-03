Актриса Ирина Ефремова: «Я никогда не худела и не толстела ради роли в кино»

Отечественная актриса Ирина Ефремова, запомнившаяся многим зрителям по сериалу «Ничто не случается дважды», в одном из недавних интервью пояснила о работе и нежелании освещать личную жизнь. Артистка призналась, что ради ролей в кино никогда ничем не жертвовала, к примеру, не худела и не толстела.

Ирина Ефремова рассказала, что решение стать актрисой приняла после школы. Во время учёбы ей плохо давались точные науки, а потому о серьёзной профессии будущая звезда и не мечтала. Однако и в ГИТИС она поступила не с первой попытки, поэтому год училась в педагогическом колледже. Затем наняла репетитора и смогла стать студенткой института театрального искусства. Актриса признаётся, у неё прекрасная память, что позволяет быстро запоминать огромные тексты, но после съёмок они сразу забываются, информирует «СтарХит».



О личной жизни Ефремова предпочитает не распространяться, так как считает, что поклонники не смогут верить в созданный ею образ, если будут знать много подробностей. Кстати, по словам актрисы, ради новых ролей она ни разу не шла «на жертвы». Ей приходилось осваивать навыки вождения, учить танцевальные па и азы бокса, но вот относительно фигуры и веса вопрос режиссёрами не ставился, поэтому она никогда специально не худела и не набирала массу тела.

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