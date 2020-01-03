Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для НПЗ Белоруссии, сообщил источник в нефтяной отрасли республики.
Источник заявил, что «транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», передает РИА «Новости».
По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а «непрерывные партии закончились 31 декабря».
При этом он обратил внимание, что у белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режиме.
Отметим, что 31 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию без контрактов.
Эксперт Сергей Пикин заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя угрозу Белоруссии запустить трубопровод «Дружба» в обратном направлении для поставок нефти с Запада, что технически Минск может это осуществить, однако эта нефть окажется не дешевле российской.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Наследнице вокалистки следующей весной исполнится три года. По словам Полины Гагариной, девочка не отстает от графика развития и хорошо набирает вес. Дочь растет, хрупкой Полине становится все тяжелее носить ее на руках. К тому же Мия привыкла, что ее укачивают перед сном, без этого ритуала малышка отказывается засыпать. Полина Гагарина призналась, что боится повредить спину, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 37-й / 14 декабря
- Анна Седокова отпраздновала день рождения с бойфрендом-баскетболистом и друзьями в Москве / 18 декабря
- Жанна Агузарова подставила группу «Браво» из-за «марсианской конференции» / 5 декабря
- СМИ: Рита Ора встречается с сыном Джуда Лоу / 5 декабря
- Мнение: Санкции против неравенства, пожилые сотрудники и обучение детей бизнесу / 18 декабря
- Зеленский доказал неспособность государства отстаивать интересы народа / 31 декабря
- Мнение: Давай за Путина поднимем мы бокалы…. / 31 декабря
- Попердоленный Иманул / 29 ноября