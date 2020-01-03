Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для НПЗ Белоруссии, сообщил источник в нефтяной отрасли республики.

Источник заявил, что «транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», передает РИА «Новости».

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а «непрерывные партии закончились 31 декабря».

При этом он обратил внимание, что у белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режиме.

Отметим, что 31 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию без контрактов.

Эксперт Сергей Пикин заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя угрозу Белоруссии запустить трубопровод «Дружба» в обратном направлении для поставок нефти с Запада, что технически Минск может это осуществить, однако эта нефть окажется не дешевле российской.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Наследнице вокалистки следующей весной исполнится три года. По словам Полины Гагариной, девочка не отстает от графика развития и хорошо набирает вес. Дочь растет, хрупкой Полине становится все тяжелее носить ее на руках. К тому же Мия привыкла, что ее укачивают перед сном, без этого ритуала малышка отказывается засыпать. Полина Гагарина призналась, что боится повредить спину, […]