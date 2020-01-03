Кудрявцева впервые появилась на публике после срочной операции

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Последнее: Наследнице вокалистки следующей весной исполнится три года. По словам Полины Гагариной, девочка не отстает от графика развития и хорошо набирает вес. Дочь растет, хрупкой Полине становится все тяжелее носить ее на руках. К тому же Мия привыкла, что ее укачивают перед сном, без этого ритуала малышка отказывается засыпать. Полина Гагарина призналась, что боится повредить спину, […]
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