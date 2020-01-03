Автоновости: Их ждут в России: самые ожидаемые автопремьеры 2020 года

Минувший год выдался насыщенным в плане громких автопремьер, но и сезон-2020 будет не менее горячим! Из целой россыпи будущих новинок мы выбрали самые актуальные и самые интересные для России. Бюджетные кроссоверы, премиальные электрокары и даже «китайцы» — все это в нашей свежей подборке.

Пусть российский авторынок и закончил сезон-2019 не на самой высокой ноте, крупнейшие автобренды даже не думают сбавлять обороты и готовят для нас множество новинок. Сегодняшняя подборка позволит сориентироваться в самых интересных новых моделях, которые должны доехать до России в 2020 году.

Среди множества премьер мы выбрали самые актуальные: какие-то из моделей уже подтверждены официально, а какие-то доберутся до нас лишь предположительно и с высокой долей вероятности. Поехали!

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Audi Q3 Sportback

За Audi Q3 Sportback 35 TFSI российские дилеры попросят минимум 2 526 000 рублей, за более мощную версию 45 TFSI Quattro – 2 838 000 рублей. Старт продаж — I квартал 2020.

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BMW 5 Серии Рестайлинг

По собственной информации АвтоВестей, мировая премьера обновленного BMW 5 Серии сосоится примерно в марте 2020 года. А значит, довольно скоро рестайловый "пятак" доберется и до России.

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BMW 2 Серии Gran Coupe

Мировые продажи новинки стартуют в марте 2020 года, и российская премьера тоже не за горами. Даже рублевые цены уже объявлены. Базовая версия 218i с "роботом" стартует с 1 990 000 рублей за фиксированную комплектацию Online Edition и с 2 280 000 рублей за версию, где можно добриать опции. За полноприводную M235i xDrive просят от 3 490 000 рублей.

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2020 Chevrolet Tahoe

В принципе, в Chevrolet уже косвенно подтвердили, что новый Tahoe приедет в Россию — с бензиновым мотором 6,2 и долгожданным дизелем. По слухам, это случится к концу 2020 года. При этом, как сообщили АвтоВестям в российском офисе марки, к нам повезут машины из США, локализации в России или СНГ пока нет.

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Chery Exeed TXL

Российский офис Chery официально подтвердил, что первой моделью "премиального" бренда Exeed в России станет кроссовер TXL. Новинка появится в нашей стране в 2020 году. Exeed TXL получит 190-сильный турбомотор объемом 1,6 л с 7-ступенчатым "роботом". Впервые для машин концерна Chery в России в качестве опции будет доступен полный привод.

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Infiniti Q55

Де-факто новое кросс-купе в стиле FX еще даже не представлено — все подробности стоит ожидать в 1-2 квартале 2020 года, когда состоится его мировая премьера. Новый Infiniti QX55 обещают привезти и в Россию — очень уж динамичный рост отмечается в этом сегменте. Очень вероятно, что новинка попадет к нам в самом конце 2020 года.

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Mazda CX-30

Старт продаж Mazda CX-30 в РФ официально не анонсирован, но запуск модели может произойти уже зимой-весной 2020 года. Согласно ОТТС, компактный кроссовер будет доступен со 150-сильным мотором 2,0 л с передним или полным приводом.

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Mercedes-Benz EQC

Долгожданная премьера первого электрокроссовера Mercedes-Benz тоже должна состояться уже в 2020 году. Мощные 408-сильные паркетники уже сертифицированы для России, а вот рублевый ценник еще не анонсирован.

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Mercedes-Benz GLB

Потенциальный будущий хит в сегменте небольших премиум-кроссоверов — это новый Mercedes GLB, построенный на компактной платформе А-Класса, но имеющй 7-местную конфигурацию. Моторы — от 1,33 л до 2,0 л, цены — пока неизвестны.

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Mitsubishi Pajero Sport

Российский запуск Pajero Sport должен пройтиуже во второй половине 2020 года. Техника осталась прежней, а вот внешность обновили под стать пикапу L200, а также прокачали интерьер.

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Geely Coolray

Самый ожидаемый "китаец" на российском рынке. Geely Coolray будет производиться в Беларуси и получит 1,5-литровый турбо мощностью 150 л.с. — тот же мотор, который используется в Volvo XC40. При адекватной цене Coolray получит богатое оснащение и класнный дизайнерский интерьер.

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Geely FY-11

А это кросс-купе — уже прямой родственник "Вольво", построенный на общей платформе СМА и получивший "вольвовский" мотор 2,0 л 238 л.с. с таким же 8-ступенчатым автоматом Aisin. Очень-очень серьезная заявка на лидерство в классе кросс-купе среднего класса.

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Hyundai Creta Рестайлинг

Компания Hyundai подтвердила, что помимо обновленного "Соляриса" в 2020 году представит в России модернизированную "Крету". Подробности о проекте пока неизвестны — возможно, кроссовер получит внешность в стиле обновленного ix25 и доработанную начинку.

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Hyundai Palisade

Самой крупной новинкой Hyundai в России станет большой кроссовер по имени Palisade. Глобально он предлагается с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. (у нас, вероятно, снизят цифру до 249 л.с. и восьмиступенчатым автоматом, а также 202-сильным дизелем. Неплохой конкурент "Терамонту" и "Хайлендеру".

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2020 Kia Optima

Новая Optima построена на более современной платформе и радует стильным дизайном, а также самыми современными цифровыми опциями. Самая внезапная фишка — появление полного привода с муфтой подключения задних колес. Вполне вероятно, что новое поколение "Оптимы" запустят в России в конце 2020 года.

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Land Rover Defender

Внедорожник доберется до нашей страны только осенью 2020 года – то есть, примерно через год после официальной "живой" премьеры. Цены и характеристики для России будут известны ближе к старту продаж. Известно одно — дешево не будет!

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Porsche Taycan

Taycan 4S можно заказать уже прямо сейчас, в России в дилерские центры автомобиль поступит осенью 2020 года. Цены в России начинаются от 7 793 000 рублей за базовую версию Taycan 4S.

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Skoda Octavia

Skoda готовится запустить в России новую "Октавию", которая получит двигатели 1,6 л (110 л.с.) и 1,4 л (150 л.с.). Старший мотор будет сочетаться с новым 8-ступенчатым автоматом вместо робота. В Octavia радикально изменилось все — от внешности до принципиально иного интерьера и новейших опций. Потенциальный "киллер" в своем классе.

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Volkswagen Jetta

В 1-2 квартале должны старовать российские продажи новой Jetta, которую будут привозить к нам из Мексики. Моторная гамма аналогична той, что будет и у "Октавии". Цены пока не объявлены.

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Volkswagen Golf

Восьмой "Гольф" тоже получит моторы 1,6 л и 1.4-турбо, вот только доберется до России ближе к концу 2020 года. Хэтбчеку поменяли внешность и подарили абсолютно новый цифровой интерьер.

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