Toyota: Стартует прием заказов на кроссовер Wildlander

03.01.2020, 9:30, Новости дня

Сегодня стало известно, что с 9 января стартуют предварительные заказы на новый кроссовер Toyota Wildlander.

Напомним, официальная премьера автомобиля состоялась на недавнем автосалоне в Гуанчжоу. Производитель упомянул, что старт продаж у дилеров начнется уже к середине весны нынешнего гола. В японской компании указали, что модель Toyota Wildlander появится одновременно в четырех версиях. Выпущенный кроссовер является перелицованной копией популярной модели Toyota RAV4.

Однако дизайнеры применили ряд индивидуальных особенностей — стильные бампера, новую решетку радиатора, узкую головную оптику и улучшенные задние фонари. Под капотом кроссовера Toyota Wildlander установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 171 л.с. Также поступит модификация с 2,5-литровой установкой на 222 л.с. мощности и с полным приводом.



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