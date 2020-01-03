Военный пенсионер из Коми поверил в вещий сон про НЛО и выиграл 29 миллионов

Военный пенсионер из Коми поверил в вещий сон про летающую тарелку и выиграл 29 миллионов. Он уже определился с тем, на что потратит выигрыш.

Мужчина увидел сон о том, что летающая тарелка перемещалась неподалеку от дома. Через какое-то время космический транспорт приземлился на их участке. Соседи отламывали от НЛО по кусочку, а самый большой достался его жене Галине. Пенсионер подумал, что это добрый знак. На утро мужчина, вдохновленный сном, отвел жену выбирать лотерейный билет. Пара потратила на покупку 100 рублей. За трансляцией розыгрыша наблюдала Галина. Ее супруг в это время занимался хозяйством. Женщина отметила, что даже не заметила, как верхний ряд чисел билета закрылся за пять ходов. Ведущая объявила, что выигрыш достался жителю Коми.

Супруги уже решили, на что пойдут выигранные деньги. Они потратят их на строительство нового дома, гаража и хлева. Сейчас семья содержит большое хозяйство, на котором выращиваются куры, овцы, козы и кролики. Счастливчики планируют также заплатить за высшее образование дочерей и приобрести новый автомобиль. Летом супруги хотят поехать на море.

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