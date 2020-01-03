В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани

03.01.2020, 9:30, Новости дня

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» тем, кто убил командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма.

«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани – наиболее эффективной силы, борющейся с ИГИЛ, «Аль-Нусрой», «Аль-Каидой» – чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией. США несет ответственность за все последствия своего мошеннического авантюризма», – написал Зариф в своем Twitter.

The US’ act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

В Иране по случаю гибели Сулеймани объявили трехдневный траур, пишет агентство IRNA.

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем ближневосточном регионе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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