В ДТП на Камчатке пострадали трое детей и четверо взрослых

На Камчатке 2 января в послеобеденное время Mercedes столкнулся со следовавшим навстречу Toyota Land Cruiser. В результате ДТП травмы получили семь человек, включая троих детей и четверых взрослых.
Согласно сведениям пресс-службы Елизовской ГИБДД, авария случилась в районе 17-го км автотрассы «Морпорт-Аэропорт». По предварительным данным, 63-летний мужчина, управлявший авто немецкой марки, следуя по направлению Елизово, не справился с управлением, из-за чего его машина выскочила на соседнюю полосу, где протаранила встречный Land Cruiser.
За рулем японской иномарки сидел 30-летний мужчина, а в салоне авто находились 7-летняя девочка и 8-летний мальчик, которые, как отмечают правоохранители, при движении не были пристегнуты. В аварии травмированы оба водителя, два несовершеннолетних пассажира Land Cruiser и их 55-летний попутчик, а также 12-летняя девочка и 40-летняя женщина, пребывавшие в салоне Mercedes.
Всех пострадавших, кроме водителя немецкого авто, после осмотра и оказания необходимой помощи, отпустили домой, назначив амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. СМИ Камчатки сообщают, что дорога, ведущая в аэропорт, на момент аварии была расчищена от снега и обработана специальной противогололедной смесью.
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