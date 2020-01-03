Первый электрокар Bentley появится не раньше 2025 года

Известная компания Bentley намерена выпустить первый собственный электрокар к 2025 году.

В частности, производителем указывается, что выпуск текущих моделей с электрической установкой не представляется разумным, а потому в дальнейшем состоится выход новых автомобилей. Таким образом, электрические автомобили Bentley станут более современными по своему внешнему виду. Еще в 2017 году показали концепт электрической модели, однако планы по выпуску серийного экземпляра отодвинули на пять лет.

Также со стороны руководства Bentley публиковались замечания к производителям электрокаров относительно недостаточной надежности и прочности техники, тогда как все внимание уделяется исключительно экологичности. Подробности о новых электрокарах Bentley пока не указываются.

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