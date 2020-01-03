Первый электрокар Bentley появится не раньше 2025 года

Известная компания Bentley намерена выпустить первый собственный электрокар к 2025 году.
В частности, производителем указывается, что выпуск текущих моделей с электрической установкой не представляется разумным, а потому в дальнейшем состоится выход новых автомобилей. Таким образом, электрические автомобили Bentley станут более современными по своему внешнему виду. Еще в 2017 году показали концепт электрической модели, однако планы по выпуску серийного экземпляра отодвинули на пять лет.
Также со стороны руководства Bentley публиковались замечания к производителям электрокаров относительно недостаточной надежности и прочности техники, тогда как все внимание уделяется исключительно экологичности. Подробности о новых электрокарах Bentley пока не указываются.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Наследнице вокалистки следующей весной исполнится три года. По словам Полины Гагариной, девочка не отстает от графика развития и хорошо набирает вес. Дочь растет, хрупкой Полине становится все тяжелее носить ее на руках. К тому же Мия привыкла, что ее укачивают перед сном, без этого ритуала малышка отказывается засыпать. Полина Гагарина призналась, что боится повредить спину, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сделано неожиданное объявление о встрече Путина и Зеленского / 27 ноября
- Мнение: РФ и Украина согласовали контракт на транзит газа / 21 декабря
- Специалисты развеяли основные мифы о работе будущего / 5 декабря
- Мнение: Кот-поводырь / 5 декабря
- В Татарстане уголовник в белой горячке зарезал жену с двумя детьми / 3 декабря
- «Стыд и срам»: расфуфыренного Филиппа Киркорова решили привести в порядок / 30 декабря
- Под Калугой завершено строительство экотехнопарка по сортировке отходов / 29 ноября
- Мнение: С 01.01.2020 !!! Страна… / 1 января