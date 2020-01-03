Астрофизик из США предложил запустить «звездный двигатель» для передвижения Солнца ради спасения Земли

Астрофизик Мэттью Каплан, представляющий Университет штата Иллинойс (США), предлагает создать «звездный двигатель», способный перемещать целую Солнечную систему. По мнению ученого, это может спасти Землю от катастроф.

Сооружение титанических масштабов, предложенное Капланом, включает в себя огромную космическую станцию, рой Дайсона, а также множество окружающих звезду солнечных панелей, исполняющих роль «паруса» для солнечных ветров. Данные приспособления предназначаются для перемещения на станцию гелия и водорода. Астрофизик считает, человечеству удалось бы за миллион лет передвинуть Солнце на расстояние около 50 световых лет. Таким образом люди смогли бы спасти Землю от взрыва сверхновой, атаки астероидов или другой космической угрозы.

На данный момент «звездный двигатель», предлагаемый Капланом, существует лишь в теории. Для воплощения идеи в жизнь требуется невероятное количество времени и материалов, способных выдержать такую масштабную космическую стройку. Кроме того, человечество сейчас не располагает подходящими для этого инструментами.

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