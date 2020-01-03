Лиза и Гарри Галкины впервые посмотрели фильм «Один дома». Родители — Алла Пугачева и Максим Галкин разрешают шестилетним двойняшкам смотреть телевизор, в отличие от запрета на компьютерные игры и использование смартфона.
Дети учатся живому общению друг с другом, а их активная переписка вечерами помогает развивать навыки письменной речи. Проходит она в виде увлекательной игры с подкладыванием записок под дверь комнат. Обычно просмотр телевизионных передач ограничивается мультиком перед сном, но на новогодних каникулах к ним пришел изобретательный Маколей Калкин вместе со своими приключениями, когда он случайно остался «Один дома». Реакцию Гарри на фильм запечатлел Максим Галкин. И как говорят, слова здесь излишни. Хотя звездные родители постоянно беседуют со своими детьми, интересуются их делами, обсуждают ситуации, искусству общения с ребенком, признается юморист, нужно учиться. Алла Пугачева владеет им в совершенстве, некоторым секретам она обучила и мужа.
Галкин отмечает особую ответственность, которая присуща Пугачевой по отношению к детям. В семье запрещены в присутствии малышей разговоры взрослых, связанные с решением каких-либо спорных вопросов. Поклонники уверены, благодаря этому Лиза и Гарри впечатляют своей воспитанностью и уравновешенностью.
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