Школьники устроили представление на тему Освенцима в Польше

В Польше ученики одной из начальных школ поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим.

Издание Newsweek Polska сообщает, что представление состоялось еще 10 декабря, хотя СМИ обратили на это внимание лишь сейчас, передает РИА «Новости».

В рамках выступления несколько детей вышли на сцену обритыми и в тюремных робах, другие изображали офицеров-надзирателей СС. Кульминацией постановки стала инсценировка травли людей газом. Действие происходило на фоне колючей проволоки.

После постановки перед зрителями выступил один из родителей, заявив, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов.

Музей Освенцима раскритиковал в Twitter представление, отметив, что его авторам не хватает «элементарной чувствительности», необходимой, чтобы учить детей такой «сложной и трагической истории».

Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн – евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.

Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Напомним, в декабре 2019 года в интернет-магазине Amazon нашли елочные игрушки с изображением Освенцима.

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