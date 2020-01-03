Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей. Такое мнение в интервью, опубликованном 2 января, выразила нардеп от «Слуги народа» глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те «пенсии» и «документы», мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», – заявила Третьякова.

По ее словам, получение выплат от пенсионного фонда РФ в Крыму и «пенсионных фондов» группировок «ЛНР» и «ДНР» не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

«Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет, я хочу на своих граждан влиять и хочу, чтобы наша политическая сила влияла на граждан вне зависимости от того, где они находятся. У нас нет денег в государственном бюджете, чтобы правительство смогло построить город для переселенцев», – сказала парламентарий.

Третьякова убеждена, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях – это еще один вид санкций против РФ.

«Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и, хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила», – добавила нардеп.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

Согласно опубликованной главой парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрием Лубинцом статистике, в августе 2014 года в Луганской и Донецкой областях было зарегистрировано 1 млн 278 тыс. пенсионеров. При этом как внутренне перемещенные лица зарегистрировались и получают пенсию в Украине только 500 тыс. человек, более 700 тыс. не могут реализовать это свое конституционное право.

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщал, что государственный бюджет Украины теряет около 1 млрд грн в месяц на выплатах пенсий фиктивным переселенцам, которые проживают на не подконтрольных властям территориях в Донецкой и Луганской областях.

В июле 2019 года в международной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей пересекать линию разграничения на Донбассе для получения пенсии. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок. По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сообщила, что жителям оккупированных районов Донбасса и временно перемещенным лицам Украинское государство не выплатило миллиарды гривен пенсий, средняя задолженность одному пенсионеру составляет 31 тыс. грн.

26 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины по реализации права на пенсию». Законопроект призван урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Документ предлагает отменить обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий и выплачивать задолженности по пенсии без срока давности. Также в законопроекте предлагается возможность жителям ОРДЛО, которые не могли платить страховые взносы, докупить стаж без применения санкций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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