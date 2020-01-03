Новый Audi RS вскоре станет электрокаром

Немецкая компания Audi намерена предложить на рынке очередную электрическую модель под названием E-tron GT.

Известно, что официальный дебют транспортного средства состоится уже в 2020 году. Некоторые специалисты выразили уверенность, что новинка E-tron GT получит множество схожих черт от недавно выпущенного электрокара Porsche Taycan. Кроме того, данный автомобиль появится в продаже одновременно в двух модификациях — «RS» и «S».

Ранее уже выставляли перед широкой аудиторией прототип нового электрокара, который оснащался с двумя агрегатами с суммарной мощностью 582 л.с. Кроме того, на полном заряде батареи данный автомобиль смог преодолеть порядка 400 километров. Специалисты анонсировали, что разгон до сотни достигается всего за 3 секунды.

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