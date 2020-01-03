Обновленный Porsche Cayenne Coupe GT замечен на тестах

Немецкая компания Porsche активно приступила к дорожных испытаниям новой спортивной модели купеобразного кроссовера Porsche Cayenne Coupe GT.

Тесты автомобиля осуществляются на немецким дорогах. Разработчики не стали применять камуфляжную пленку на испытываемом автомобиле, что позволило рассмотреть изменения на кузове модели. Передняя часть не получила никаких радикальных отличий, однако сзадчи Porsche Cayenne Coupe GT модно увидеть продвинутую выхлопную систему.

Кроме того, ранее эксперты анонсировали, что в новой модели применят гибридную силовую установку с мощностью 820 л.с., однако подтверждений на этот счет пока не поступало. Также не исключают вариант выхода с 4-литровым турбированным агрегатом, который выполнен итальянской компанией Lamborghini. Премьера новинки запланирована на текущий год.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Швейцарские банкиры и прочие мало интересующиеся положением дел в России иностранцы пишут, будто средний житель нашей страны беден, как церковная мышь, и что всё имущество среднего россиянина стоит меньше, чем новый автомобиль. Более конкретно, по данным последнего отчёта Credit Suisse средний россиянин владел имуществом на 170 тысяч рублей, чего хватило бы разве что на мотоцикл: […]