Медики рекомендуют проверять слух у новорожденного в первый месяц жизни

03.01.2020, 9:04, Разное

Согласно данным статистики, на каждую тысячу новорожденных малышей приходится три случая умеренной или глубокой потери слуха. В связи с этим медики рекомендуют проверять слух у младенцев в первый месяц жизни, что поможет в будущем избежать проблем, к примеру, с когнитивными навыками.
Специалисты проводили обследование детей в возрасте от 8 месяцев до 3-лет. Все малыши потеряли слух ещё младенцами. При этом у получающих своевременный надлежащий уход и лечение медики зафиксировали более высокие языковые навыки и уровень обучаемости по сравнению с другими малышами.

Исходя из результатов врачи пришли к выводу, что проверка слуха обязательно должна проводиться в первый месяц жизни новорожденного. Максимальный возраст, в котором могут быть зафиксированы нарушения, – 3 месяца, а лечение лучше всего начинать с 6 месяцев.



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Последнее: Согласно данным статистики, на каждую тысячу новорожденных малышей приходится три случая умеренной или глубокой потери слуха. В связи с этим медики рекомендуют проверять слух у младенцев в первый месяц жизни, что поможет в будущем избежать проблем, к примеру, с когнитивными навыками. Специалисты проводили обследование детей в возрасте от 8 месяцев до 3-лет. Все малыши потеряли […]

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