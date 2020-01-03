Актриса Вера Васильева о любви всей жизни: «Мне до сих пор иногда снится Борис Равенских»

Известная советская и российская киноактриса Вера Васильева никогда не скрывала, что, несмотря на длительный и достаточно счастливый брак, любила другого человека. По словам 94-летней артистки, ей до сих пор иногда снится режиссёр Борис Равенских, к которому она испытывала самые искренние чувства, но никогда не пыталась разбить семью возлюбленного.

В 1956 году Вера Васильева вышла замуж за коллегу Владимира Ушакова и в браке с ним прожила до самой его смерти в 2011 году. Уход мужа из жизни артистка переживала сложно, находя спасение в работе в театре и общении с подругой Дарьей Милославской. Вера Кузьминична в интервью неоднократно признавалась, что не может поделиться секретом счастливой семейной жизни, хотя и прожила в браке более полусотни лет. Она позволяла мужу любить себя, но при этом её сердце принадлежало Борису Равенских.



На момент знакомства режиссёр был женат, а потому Вера Васильева старалась с ним как можно меньше общаться. Она понимала, если любимый человек предложит ей жить вместе, то она всё бросит и согласится. Не так давно артистка призналась, ей и сейчас снится умерший в 1980 году возлюбленный, а вспоминает она о нём с теплотой. При этом Вера Кузьминична ничуть не жалеет о браке с Ушаковым, говоря, что муж окружал её заботой, был очень добрым и сочувствующим.

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