Актриса Вера Васильева о любви всей жизни: «Мне до сих пор иногда снится Борис Равенских»

Известная советская и российская киноактриса Вера Васильева никогда не скрывала, что, несмотря на длительный и достаточно счастливый брак, любила другого человека. По словам 94-летней артистки, ей до сих пор иногда снится режиссёр Борис Равенских, к которому она испытывала самые искренние чувства, но никогда не пыталась разбить семью возлюбленного.
В 1956 году Вера Васильева вышла замуж за коллегу Владимира Ушакова и в браке с ним прожила до самой его смерти в 2011 году. Уход мужа из жизни артистка переживала сложно, находя спасение в работе в театре и общении с подругой Дарьей Милославской. Вера Кузьминична в интервью неоднократно признавалась, что не может поделиться секретом счастливой семейной жизни, хотя и прожила в браке более полусотни лет. Она позволяла мужу любить себя, но при этом её сердце принадлежало Борису Равенских.
На момент знакомства режиссёр был женат, а потому Вера Васильева старалась с ним как можно меньше общаться. Она понимала, если любимый человек предложит ей жить вместе, то она всё бросит и согласится. Не так давно артистка призналась, ей и сейчас снится умерший в 1980 году возлюбленный, а вспоминает она о нём с теплотой. При этом Вера Кузьминична ничуть не жалеет о браке с Ушаковым, говоря, что муж окружал её заботой, был очень добрым и сочувствующим.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Согласно данным статистики, на каждую тысячу новорожденных малышей приходится три случая умеренной или глубокой потери слуха. В связи с этим медики рекомендуют проверять слух у младенцев в первый месяц жизни, что поможет в будущем избежать проблем, к примеру, с когнитивными навыками. Специалисты проводили обследование детей в возрасте от 8 месяцев до 3-лет. Все малыши потеряли […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Михаил Погребинский: Украина врял ли вернёт управление ДНР и ЛНР / 25 декабря
- Советы диетологов помогают совместить застолье и диету за новогодним столом / 9 декабря
- Рождественский обед, елка и знакомство с оленями: герцогиня Камилла пригласила в Кларенс-хаус детей с особенностями развития / 13 декабря
- Елена Ксенофонтова устала от судебных разбирательств с экс-супругом Александром Рыжих / 30 ноября
- Возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 млн рублей / 12 декабря
- Странные существа в заповеднике Окала / 26 ноября
- Врачи рассказали, как фастфуд может погубить зрение / 24 ноября
- Семь продуктов сильнее всего “засоряют” сосуды в организме человека / 29 ноября