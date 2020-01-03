США убили командира элитного военного подразделения Ирана

Ночью 3 января в результате авиаударов США по иракскому аэропорту в Багдаде был убит генерал-майор Касем Сулеймани, командир «Кудс» – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Его смерть подтвердили в КСИР, Пентагоне и представители полувоеннизированной группировки Силы народной мобилизации Ирака, которую поддерживает иранское руководство и которое накануне атаковала посольство США в Ираке. Сулеймани прилетел из Ирана в Ирак для оказания помощи группировке.

Известно, что в результате удара погиб и заместитель командующего Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис.

Как позже заявили в Пентагоне, убийство Сулеймани было спланированной операцией, которую готовили по указанию Дональда Трампа.

«По указакнию президента США были приняты решительные оборонительные действия для защиты американцев заграницей. генерал Сулеймани активно разрабатывал планы атаки американских дипломатов и военных Ирака по всему региону. Генерал Сулеймани и его подразделение «Кудс» несут ответственность за гибель сотен и ранение тысяч военных США и коалиционных сил», – говорится в заявлении Минобороны.

Весной 2019-го США внесли КСИР в список иностранных террористических организацией, а глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал генерала Сулеймани террористом. Впервые в соей истории США признали террористической организаией часть официального правительства другой страны. В сентябре 2019-го США ввели персональные санкции в отношении «Кудс».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство командира «Кудс» актом международного терроризма.

«Этот акт международного терроризма США – преследование и убийство генерала Сулеймани (самого эффективного в борьбе с ИГИЛ, Фронтом Аль-Нусра, Аль-Каидой и прочими) – шаг к очень опасной и глупой эскалации», – написал Зариф.

Накануне сторонники шиитских группировок штурмовали посольство США в столице Ирака – Багдаде. Силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ, а охрана внутри здания посольства бросала шумовые гранаты для разгона протестующих. Сразу после Этого Вашингтон заявил о приостановке деятельности посольства и эвакуировал его сотрудников.

Незадолго до штурма США нанесли авиаудары по базам шиитских группировок в Сирии и Ираке. Представители Госдепартамента назвали это «оборонительными ударами» в ответ на ракетную атаку по военной базе вблизи Киркука. Тогда погиб американский контрактник. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что своими действиями США нарушили суверенитет страны.

В последние месяцы проиранские шиитские силы наносили удары по американским силам на других базах в Ираке, в том числе в Баладе, эт-Таджи, Айн аль-Ассаде и в аэропорту Багдада, а также по посольству США.

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