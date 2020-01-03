Мнение: США начинают новую войну на Ближнем Востоке. Теперь Иран

— США заявили, что это они нанесли ракетные удары по Багдаду, в которых — по первым данным — погибли иранский генерал Сулеймани и лидеры штурмовавшего посольство ополчения. США подтвердили, что удар нанесли по приказу Трампа в ответ на штурм американского посольства в Ираке, в организации которого Вашингтон винит Сулеймани и ополчение;

— Пентагон выпустил первый официальный релиз: удар по Сулеймани нанесли по распоряжению Трампа; атака была призвана предотвратить нападения со стороны Ирана; США предпримут все необходимые дальнейшие действия для защиты своих интересов.

— Иран отомстит США за гибель генерала, заявил приближенный аятоллы Хаменеи. Высший совет национальной безопасности Ирана собирается на экстренное совещание. Сулеймани возглавлял спецподразделение «Кудс» корпуса стражей революции, отвечал за военные операции за рубежом; На Западе его многие считали вторым человеком в Иране и организатором проиранской активности в соседних странах;

— Вооруженные силы США приведены в повышенную боеготовность, дипломатичекий квартал в Багдаде оцеплен;

….

— Население Ирана 82 млн человек. Вооружённые силы Ирана состоят из двух основных компонентов: Армии и Корпуса стражей Исламской революции. Оба компонента находятся в непосредственном подчинении Высшего руководителя. Кроме того, существуют Силы охраны правопорядка (внутренние и пограничные войска, полиция). В общей сложности в вооружённых силах служат около полутора миллионов человек. Резерв составляет 350 тысяч. В Иране также действует паравоенная организация в рамках КСИР — Басидж, где проходят постоянную службу 90 тысяч добровольцев и 11 миллионов резервистов, в том числе женщин. Таким образом, общая численность вооружённых сил с учётом резерва в Иране превышает 12 миллионов человек.

— Боевые возможности Ирана держатся в строгом секрете. В последние годы налажено производство баллистических ракет, в том числе Шахаб-3, танк Дастан, модернизированный танк Т-72. И если раньше Иран тратил 3,3 % ВВП на военный бюджет, что было намного меньше по сравнению с другими странами Ближнего востока, особенно Израилем, то в последнее время затраты на вооружения в Иране сильно выросли, кроме этого, Иран имеет спутник в космосе.

— Сотрудничество с Пекином у Тегерана в военной сфере даже, пожалуй, более тесное, чем с Москвой: в 1987—2002 годах КНР поставила в ИРИ вооружений и военной техники на сумму в 4,4 млрд долларов. КНР поставила истребители, противокорабельные ракеты, военно-транспортные самолёты, артиллерийские орудия, средние танки, а также ряд технологий.

…

Справку по Ирану привел на тот случай, если кто-то не в курсе, что он из себя представляет. Как видите, это не Сирия, сходу не проглотишь.

Главный вопрос теперь, что делать нам, ибо Иран это союзник и партнер России на Ближнем Востоке. Не думаю, что Россия напрямую ввяжется в эту схватку (коли уж она случится). Скорее речь пойдет о военно-техническом сотрудничестве, причем большей частью негласном. Это может быть, к примеру, крупная поставка С-400, что резко и сразу снизит возможности США.

Но военные контракты — это не единственные перспективы. Например, нефть уже взлетела на 3-4%. Удержится и поднимется еще выше — российский бюджет получит очень серьезные деньги. Цинично звучит? Да, это геополитика.

Что же до США — они в своей манере продолжают разжигать пожар мировой войны. Теперь уже не заморачиваясь, просто ракетным ударом по высшему руководству суверенного государства. Противостояние с Ираном думаю они будут вести, в том числе, разжиганием протестов изнутри, в своей излюбленной манере. США были и остаются угрозой всему миру, пока эта страна существует на карте, ни одно государство не может чувствовать себя в безопасности.

А пока ждем, как ответит Иран.

Источник: Конт

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