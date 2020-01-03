Оскорбительные надписи в Бат-Яме

Граффити появились на улицах города около двух недель назад, но до сих пор не уничтожены

Вести-mynet|Опубликовано: 02.01.20

Надписи на улицах Бат-Яма. Фото: Став Виткин

«Здесь не Россия, пишите на иврите» — многочисленные надписи, направленные против русскоязычных жителей города, вызвали недовольство и возмущение в Бат-Яме. Об этом инциденте сообщил в четверг, 2 января, сайт местных новостей mynet.

В материале Абигайл Кедем было высказано предположение, что оскорбительные надписи появились на центральной улице города в связи с празднованием Нового года. Став Виткин, житель Бат-Яма, обративший внимание на антирусские граффити и сфотографировавший их, высказал свое возмущение увиденным. «Я думал, что мы все живем здесь вместе, но в последнее время в городе наблюдается усиление антирусских настроений», — говорит он.

Надписи на улицах Бат-Яма. Фото: Став Виткин

«Фраза «Здесь не Россия» заставляет меня вспомнить о судьбе евреев Германии, — говорит Виткин. — Я понимаю, что это сравнение не из простых, но так я ощущаю — и я не могу и не хочу заставить себя молчать по этому поводу».

Виткин был поражен не только увиденным, но и тем, что эти надписи очень трудно уничтожить. «Впервые эти граффити появились около двух недель назад, — говорит он, — я надеялся, что это быстро прекратится, но ошибался. А сейчас товарищ прислал мне снимок с аналогичной надписью из Ришон ле-Циона».

«Когда мы только репатриировались, я слышал нечто подобное от мамы, что было непонимание и были антирусские настроения. Что мне не давали кататься на качелях, а мою маму называли «вонючей русской». Но с тех пор много воды утекло. Сразу после репатриации она работала швеей, а теперь трудится по специальности, инженером, и у нас все хорошо, все обиды были забыты и остались в прошлом. Мы уже не в 90-х, русская алия добилась кое-чего за эти годы, и я надеялся, что этнические распри — это уже анахронизм. Но в последнее время действительно есть новая волна антирусских настроений, особенно в Бат-Яме», — говорит он.

Надписи на улицах Бат-Яма. Фото: Став Виткин

Cтав напомнил, что именно в этом году в городе наблюдалось возмущение по поводу новогодней елки, выставленной в местном торговом центре, несмотря на то что елка стояла там и в прошлом году, а также проводились новогодние мероприятия. «В чем проблема? — говорит он. — Так поставили елку рядом с ханукальным подсвечником. И что?»

«Я не слишком живу внутри русскоязычной общины, — говорит Став, — но слышал, как пожилые репатрианты в моем доме и доме моих родителей были потрясены этими надписями. Это возмутительно».

Надписи на улицах Бат-Яма. Фото: Став Виткин

Став говорит, что он был уверен, что оскорбительные граффити будут стерты работниками муниципалитета: они видны и появились на центральной улице города. Но с тех пор прошло две недели, а надписи находятся на своем месте.

Муниципалитет Бат-Яма не отреагировал на обращение журналистов mynet по этому поводу.

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