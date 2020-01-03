Новый рекорд на МКС

Как известно женщин астронавтов не так много, но это не мешает им ставить рекорды пребывания в космосе. Впервые самый длительный полет в космос совершила наша соотечественница Елена Кондакова, которая в провела на станции «Мир» 169 суток и вернулась на Землю вместе с абсолютным лидером в продолжительности «жизни в космосе» Валерием Поляковым 22 марта 1995 г.

Совсем недавно последний рекорд долговременного пребывания женщины на орбите, 289 дней, был побит прибывшей на орбиту в марте этого года американкой Кристиной Кук. Для Кристины это первый полет в космос, на МКС она работает в должности бортинженера. Миссия Кук планирует занять 328 дней и закончится в феврале 2020 года.

Столь долгое пребывание астронавта на орбите поможет ученым изучить влияние космической среды на космонавтов для планирования длительных межпланетных перелетов и освоения Луны.

В октябре прошлого года Кук вместе с другим космонавтом Джессикой Меир установили еще один рекорд, они совершили первый в истории космонавтики выход в открытый космос в сугубо женском коллективе. По сообщениям НАСА в том же составе женщины выйдут в открытый космос еще дважды, 15 и 20 января и проведут там замену аккумуляторов.

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Последнее: Как известно женщин астронавтов не так много, но это не мешает им ставить рекорды пребывания в космосе. Впервые самый длительный полет в космос совершила наша соотечественница Елена Кондакова, которая в провела на станции «Мир» 169 суток и вернулась на Землю вместе с абсолютным лидером в продолжительности «жизни в космосе» Валерием Поляковым 22 марта 1995 г. […]