Маленькие человечки воровали белье с веревки

Большинство из этих историй были явно выдуманными, однако с дуэнде семья автора однажды столкнулась лично.

"В доме моей бабушки из животных держали только кур и собаку, а также несколько индеек, которые бродили повсюду и иногда пытались напасть на меня.

Однажды, когда я был ребенком, я гулял вокруг дома и лазал везде, пачкаясь в паутине, и вдруг наткнулся на окрашенные в ярко-красную краску деревянные кресты на одной стене дома.

Я ранее ничего подобного не замечал и потому спросил у мамы, что это такое.

Пример подобного дома на Филиппинах

Сделаю небольшое отступление: мы жили в провинциальном сельском районе на севере Филиппин, мои бабушка и дедушка были фермерами и выращивали рис, мама и трое ее сестер и братьев все жили с ними в одном доме, но на полях не работали, а либо учились в университете, либо работали в соседнем городе.

Наш дом был типичной тагальской постройкой на сваях и был построен где-то в начале 1950-х. В нем было темно, а пол был сделан из досок красного дерева и мебель тоже. Та часть дома, на стене которой были красные кресты, относилась к кухне и была построена из бамбука, в том числе пол, поэтому он мягко пружинил под ногами.

Между перекладинами пола на кухне были небольшие щели, в которые можно было увидеть землю под домом. Весь участок с домом был окружен кирпичной стеной с толченым стеклом наверху для безопасности.

Стиранное белье вывешивалось для просушки во двор на солнце. Однажды 21-летняя Элла — младшая сестра моей мамы, стала замечать, что ее нижнее белье, а в частности трусы, непонятно куда пропадает с веревки.

Поначалу она игнорировала этот факт, списывая все на птиц или на шалости брата, но потом трусы стали пропадать чаще, а покупка новых превратилась в регулярное событие. Так проходила неделя за неделей.

Элла очень злилась из-за этого, кроме того, ее стало раздражать, что эта "шалость" все повторяется и повторяется именно с ней, а у других ничего не пропадает. Она допрашивала родных, но никто не сознавался в том, что это он ворует ее трусы и удивлялись "Зачем нам делать это?".

Понемногу Элла успокоилась, но все еще была сильно озадачена этими событиями и тем, что никак не могла поймать виновника с поличным. Она даже расспрашивала приходящих девушек-уборщиц, но они тоже все отрицали. Да и действительно, кому могли понадобиться ее трусы, они были далеко не дорогими и, осмелюсь сказать, кое-где там были дырки.

Элла пыталась следить за гуляющими по двору птицами и собакой, может быть они таскали ее белье? Однако никто из них не таскал, да и если бы это были животные и птицы, они бы таскали у всех, а не только у Эллы.

Когда прошел месяц, а трусы все пропадали, мой дедушка позвал местную жительницу, которая обладала некоторыми необычными способностями и которую местные жители звали за это "Мангухула", что на местном языке означало что-то вроде ведьмы или экстрасенса. Она пришла и сказала, что ей нужно тщательно осмотреть весь дом, чтобы понять, не замешаны ли тут нечистые силы.

Мангухула обошла все вокруг, заглянула под лестницу, и быстро поняла, что наша семья не единственная, кто живет тут. Она сообщила, что рядом с нашим домом в районе кокосовых пальм живет семья дуэнде — маленьких человечков. Их территория большая и затрагивает в том числе наш дом, куда они регулярно наведываются.

Наша семья не была особо суеверной и дуэнде для них были лишь героями детских сказок, а не то, что существует в реальности. Поэтому они были совершенно озадачены.

Потому мангухула рассказала, что дуэнде как правило живут на деревьях и что они невидимы для человеческих глаз. Но некоторые люди, у которых открыт "третий глаз", могут видеть их. "Третий глаз" реагирует на сверхъестественное, так как является органом шестого чувства. Люди, у которых он открыт, видят через завесу между нашим миром и иными мирами.

В филиппинском фольклоре рекомендуется, когда идешь по высокой траве, ступать осторожно и извиняться, так как ты можешь наступить на сверхъестественных существ. И если не извиняться, то дуэнде могут начать мстить, наслав на вас болезнь или нанеся вам серьезную рану.

По словам мангухулы, именно дуэнде воровали трусы Эллы и делали они это из-за какой-то большой мести. После этого Элла и другие члены семьи пошли под дом и нашли там все пропавшие трусы — они были аккуратно сложены и плотно засунуты в трещины в земле.

После этого мангухула благословила наш дом кокосовым маслом и молитвами и было сказано, что теперь дуэнде сюда не придут. Также она велела на одной стены дома нарисовать красные кресты, а в окна поставить кресты, окрашенные в белый цвет.

Этот дом и сейчас стоит на своем месте и все с теми же крестами. Неизвестно, пытались ли дуэндэ потом снова проникнуть в него или нет".

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