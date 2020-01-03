В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

Порядок в новогоднюю ночь обеспечивали 67,4 тысяч полицейских.
В новогодних гуляниях и мероприятиях приняли участие около 6,5 миллионов человек по всей России, сообщает министерство внутренних дел.
«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тысяч праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — говорится в сообщении на сайте МВД России.
Порядок в новогоднюю ночь обеспечивали 67,4 тысяч полицейских. Им также помогали представители частных охранных предприятий, дружинники и росгвардейцы. Нарушений общественного порядка не зафиксировано
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Последнее: Порядок в новогоднюю ночь обеспечивали 67,4 тысяч полицейских. В новогодних гуляниях и мероприятиях приняли участие около 6,5 миллионов человек по всей России, сообщает министерство внутренних дел.«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тысяч праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — говорится в сообщении на сайте МВД России.Порядок в […]
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