Календарь: 3 января — Миру был явлен Apple

В этот день в 1977 году был произведен первый компьютер фирмы Apple.

Apple I называют первым персональным компьютером, продававшимся в полностью собранном виде. Изобретателем был Стив Возняк, идейным вдохновителем — Стив Джобс — он убежденно говорил тезке: «Давай, Стив! Мы сможем это продать!» И Джобс не обманул — очень скоро он нашел первого крупного заказчика на 50 компьютеров, которые друзья собирали в гараже. Это была главная сделка в истории Apple.

В 1977 году Стив Джобс и Стив Возняк — пионеры эры IT-технологий, разработали Apple II — это был самый коммерчески успешный компьютер того времени, выпускавшийся с различными модификациями до 90-го года. В конце 90-х, когда микропроцессоры стали очень дешевыми, Джобс первым увидел возможность применять их не только в компьютерах, но и в других электронных устройствах.

Так появились медиапрогрыватели iPod, интернет-планшеты iPad, смартфоны iPhone. Одна из крайних разработок фирмы — умные часы Apple Watch. Своим мировым успехом, сравнимым с культом, Apple во многом обязан Стиву Джобсу, который смог интеллектуальный мир высоких технологий воплотить в изящные и простые гаджеты.

События дня:

1431 г. — герцог Бургундии продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну д’Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.

1888 г. — в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.

1993 г. — в Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Именинники:

Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна.

Родились:

Марк Туллий Цицерон (106 г. до н. э. — 43 г. до н.э.) — римский оратор, философ и политический деятель.

Дж. Р. Р. Толкин (1892-1973 гг.) — английский писатель, лингвист, филолог, автор всемирно известной трилогии «Властелин колец».

Алексей Стаханов (1906-1977 гг.) — основоположник Стахановского движения.

Мел Гибсон (1956 г.) — американский актёр и режиссёр.

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