Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани

03.01.2020, 8:37, Новости дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

В заявлении Хаменеи указывается, что «жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников», передает РИА «Новости».

Также верховный лидер Ирана объявил трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Между тем министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США через поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона, в связи с гибелью Сулеймани, сообщил представитель ведомства Аббас Мусави в Twitter.

Напомним, Тегеран подтвердил гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон, сообщив, что приказ о ракетном ударе отдал президент США Дональд Трамп.

В Демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Иран пообещал отомстить США за гибель генерала, а американские ВС привели в повышенную боевую готовность.

Кроме того, выяснилось, что конгресс США не был в курсе спецоперации, хотя его должны уведомлять о подобном за 48 часов.

«Закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединенные Штаты в необдуманные войны», – указал глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).



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Последнее: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. В заявлении Хаменеи указывается, что «жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников», передает РИА «Новости». Также верховный лидер Ирана объявил трехдневный траур […]

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