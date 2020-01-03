Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

В заявлении Хаменеи указывается, что «жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников», передает РИА «Новости».

Также верховный лидер Ирана объявил трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Между тем министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США через поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона, в связи с гибелью Сулеймани, сообщил представитель ведомства Аббас Мусави в Twitter.

Напомним, Тегеран подтвердил гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон, сообщив, что приказ о ракетном ударе отдал президент США Дональд Трамп.

В Демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Иран пообещал отомстить США за гибель генерала, а американские ВС привели в повышенную боевую готовность.

Кроме того, выяснилось, что конгресс США не был в курсе спецоперации, хотя его должны уведомлять о подобном за 48 часов.

«Закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединенные Штаты в необдуманные войны», – указал глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).





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Последнее: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. В заявлении Хаменеи указывается, что «жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников», передает РИА «Новости». Также верховный лидер Ирана объявил трехдневный траур […]