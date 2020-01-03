Александра Стриженова о грядущей свадьбе: «Обязательно позову на торжество дядю и тётю»

03.01.2020, 8:30, Разное

Прошедшая новогодняя ночь для Александры Стриженовой стала особенно счастливой и волнительной, так как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Сейчас мать пятерых детей планирует свадьбу, приглашение на которую обязательно получат её дядя и тётя – известные отечественные актёры Екатерина и Александр Стриженовы.
Свадьба Александры Стриженовой и её избранника Артура состоится в конце весны – начале лета текущего года. Сначала пара официально оформит отношения в ЗАГСе, затем устроит празднование в ресторане. Количество приглашённых, скорее всего, не превысит полусотни человек, но среди них будут особенно важные для новобрачных люди – супруги Стриженовы, сотрудники благотворительного фонда «Добро-мамы», родственники и коллеги жениха. Александра Стриженова признаётся, что хочет сделать свадьбу нетрадиционной, то есть, без обычного выкупа невесты, конкурсов и прочего.

С нарядом родственница знаменитостей пока не определилась, но планирует на официальной части присутствовать в чём-то экстравагантном, а уже в ресторане – в более привычном для невесты платье или костюме. Относительно бюджета Стриженова также ничего конкретного сказать не может, лишь заметила, что её семья не слишком состоятельна, а потому стоит быть экономнее в тратах.



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Последнее: Прошедшая новогодняя ночь для Александры Стриженовой стала особенно счастливой и волнительной, так как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Сейчас мать пятерых детей планирует свадьбу, приглашение на которую обязательно получат её дядя и тётя – известные отечественные актёры Екатерина и Александр Стриженовы. Свадьба Александры Стриженовой и её избранника Артура состоится в конце весны – […]

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