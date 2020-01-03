Американский журнал включил российскую морскую пехоту в пятерку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире, отметив ее хорошую подготовку и боеспособность.
Первое место в рейтинге досталось корпусу морской пехоты (КМП) США – по мнению авторов, это подразделение проводит самые длительные и самые изнурительные тренировки среди всех американских военных соединений, передает RT.
Также КМП обладает численностью войск в 186 тыс. военнослужащих и еще 38 тыс. резервистов.
Российская морская пехота расположилась на втором месте списка – авторы отметили 61-ю отдельную бригаду, назвав ее одним из самых опытных подразделений армии России.
Кроме того, в топ-5 попали королевская морская пехота Великобритании (третье место), морская пехота Южной Кореи (четвертое место) и морская пехота Китая (пятое место).
Ранее в США назвали пятерку самых мощных Военно-морских флотов. В список, среди прочих, вошли военно-морские силы США и России.
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