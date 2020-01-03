Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждёт третьего ребёнка

03.01.2020, 8:21, Разное

На прошлой неделе экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Теперь же Мария Зубкова объявила о том, что ждёт третьего ребёнка.
В апреле 2019 года стало известно о том, что у жены Андрея Григорьева-Апполонова роман с баскетболистом Андреем Зубковым. При этом сам певец заявил, что любит супругу, и они просто на какое-то время сделали паузу в отношениях. Однако эта ситуация закончилась для пары разводом.

28 декабря 2019 года ведущая стала законной супругой своего нового возлюбленного, а уже сегодня пара пояснила о том, что ждёт ребёнка, разместив на своих страницах в Instagram совместные снимки. На них видно заметно округлившийся живот Марии Зубковой, из чего можно предположить, что она находится на последних месяцах беременности. Баскетболист опубликовал фото, на котором он целует жену в живот.

«Семья превыше всего», —подписал кадр Зубков.

Интернет-пользователи искренне порадовались и поздравили пару со скорым прибавлением в семействе. «Какие красивые! Будьте счастливы»; «Вот это новость! Супер»; «Ого, как классно», —комментировали новое фото подписчики спортсмена.

Телеведущая тоже поделилась трогательным снимком, на котором Андрей Зубков придерживает её живот.



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Последнее: На прошлой неделе экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Теперь же Мария Зубкова объявила о том, что ждёт третьего ребёнка. В апреле 2019 года стало известно о том, что у жены Андрея Григорьева-Апполонова роман с баскетболистом Андреем Зубковым. При этом сам певец заявил, что любит супругу, и они просто на какое-то время […]

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