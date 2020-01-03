Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани

Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, сообщил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

В заявлении Энгела указывается, что удар «был осуществлен без уведомления и без обсуждения с конгрессом», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «проведение настолько серьезных действий без привлечения конгресса вызывает серьезные вопросы с юридической точки зрения и является ударом по полномочиям конгресса как равноценной ветви власти».

По словам конгрессмена, даже если удар был произведен в рамках самообороны, о чем заявили американские военные, на него не имелось разрешения со стороны конгресса, который должен быть уведомлен президентом за 48 часов до проведения подобной спецоперации.

«Закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединенные Штаты в необдуманные войны. Нам также необходимо без промедления получить объяснение от представителей администрации высокого ранга о самом действии, а также о том, как они планируют справляться с последствиями», – сообщил Энгел.

Ранее Тегеран подтвердил гибель генерала Касема Сулеймани. Пентагон взял на себя ответственность и сообщил, что приказ отдал президент США Дональд Трамп.

В Демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Иран пообещал отомстить США за гибель генерала, а американские ВС привели в повышенную боевую готовность.





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