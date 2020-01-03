Индийские эксперты раскрыли секреты очищения легких с помощью продуктов питания

Продукты питания не только наполняют организм энергией, но и восполняют дефицит витаминов и микроэлементов. С их помощью можно очистить легкие, о секрете такого способа рассказали индийские специалисты.
Особо полезными для избавления дыхательных путей от токсинов являются разнообразные листовые овощи и ряд других привычных на столе даров природы. Например, бета-каротин, которым богаты тыквенные, успешно побеждает свободные радикалы и увеличивает стрессоустойчивость организма. Благодаря им также укрепляются иммунные способности организма и сопротивляемость повышенной радиации, ядовитым химикатам и электромагнитному излучению.
Бета-каротин жизненно необходим организму, чтобы образовывать новые клетки, в свою очередь, без них невозможна полноценная работа легких. Как известно, витамином С богаты цитрусы, например, апельсины. Аскорбиновая кислота способна улучшать функционирование органов дыхания и помогает вырабатывать коллаген, тирозин, а также «гормон счастья» серотонин.
Блюда же с листовыми овощами содержат множество фолатов, которые защищают человека от ряда легочных заболеваний, например, астмы, эмфиземы и хронического бронхита. Также хорошо влияют на органы воздушного дыхания и бобовые, фасоль и чечевица, их белки напрямую участвуют в транспортировке кислорода в ткани организма из легких, а также способствуют удалению ряда токсинов.
Не стоит отказываться и от темных видов шоколада, их антиоксидантные свойства предохраняют клетки от повреждений и окисления. Также отличным методом чистки легких станет чай с имбирем, медом и листа гуавы. Такой чай, уверены исследователи из Индии, способен решить все проблемы с инфекциями бронхов.
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