Представлено изображение «веревок» магнитного поля вокруг «Китовой Галактики»

03.01.2020, 8:04, Разное

Специалисты, представляющие Институт Макса Планка радиоастрономии Бонна (Германия), впервые сумели получить изображение нитеобразных магнитных полей в гало «Китовой Галактики». Эти линии, напоминающие тонкие веревки, выровнены в одном направлении на расстояниях в тысячи световых лет.
На изображении, представленном Национальной радиоастрономической обсерваторией, виден звездный диск спиральной галактики розового оттенка, а также нити синего и зеленого цвета, выступающие наружу. Представитель Института Макса Планка Маргарита Краус отметила, что это первый случай, когда астрономы обнаружили то, что они называют крупномасштабными когерентными магнитными полями, в гало спиральной галактики. Эксперты увидели «регулярный характер этого образования, меняющего направление своего поля».

Немецкие специалисты получили изображение магнитных «веревок», обвивающих «Китовую Галактику», путем объединения данных многочисленных наблюдений с использованием огромных тарельчатых антенн Very Large Array, расположенных в различных конфигурациях, что позволяет им фиксировать как большие структуры, так и более мелкие детали.

Согласно данным ученых, галактика под обозначением NGC 4631 удалена от Земли на 25 миллионов световых лет и находится в созвездии Тростника Венатичи.



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