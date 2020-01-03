Мнение: Город, где в 2019 году не погиб ни один пешеход

Только за два дня, 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года, в России погиб в ДТП 101 человек. Минус сто жизней за два, сука, дня!!! Как вам такие праздники?

Но это не теракт и не авиакатастрофа, поэтому всем похуй. И только премьер продолжает переживать о том, что нештрафуемый порог в 10 км/ч слишком низкий, и надо бы оставить все 20, чтобы автобыдло могло гонять как ему вздумается и убивать людей.

Кстати, у меня тут перед глазами пример города Осло… Знаете, чем он прекрасен?

В 1975 году в авариях в Осло погиб 41 человек. С тех пор количество жертв ДТП в норвежской столице неуклонно снижается, хоть и с некоторыми колебаниями. В 2010-е число погибших резко сократилось благодаря искусственному уменьшению числа машин в центре и введению жёсткого скоростного режима.

Инфографика: Aftenposten

В итоге за весь 2019 год на дорогах Осло погиб единственный водитель, который не справился с управлением и врезался в забор. Жертв среди пешеходов и велосипедистов нет, не погиб ни один ребёнок.

По всей Норвегии смертность на дорогах держится на стабильно невысоком уровне, в Осло снизилась практически до нуля. Одной из причин эксперты (например, Кристоффер Сольстад Стеен из общественной организации «Трюг Трафик») называют запрет въезда в некоторые кварталы города — особенно это касается исторического и делового центров. Помимо этого, больше людей пользуются велосипедами и развивается велоинфраструктура: крупные аварии происходят реже, если разделять участников движения. И, наконец, на нескольких улицах скорость снижена до 30 км/ч.

Особое внимание уделяется безопасности школьников: администрации школ и муниципалитеты вместе прорабатывают возможности сделать безопаснее дорогу до школы пешком или на велосипеде.

Учёный из департамента безопасности и поведения Норвежского института транспортной экономики Руне Эльвик специализируется именно на транспортной безопасности и поведении людей. Он также считает, что снижение скоростного режима — одна из главных причин снижения смертности на улицах Осло: «Повлияли несколько причин: снижение скоростного режима и меньшее количество транзитного трафика в жилых районах, в целом повышение уровня безопасности автомобилей, а также меньшее число пьяных водителей».

Городские проекты

Давайте сравним ситуацию в Осло с тем, что творится в таких же по размерам городах России:

Осло (673 000 жителей) – 1 смерть, 0 погибших пешеходов, 0 велосипедистов, 0 детей;

Тольятти (Самарская обл., 703 000 жителей) – 23 смерти, в том числе 10 пешеходов и 1 ребёнок;

Ижевск (Удмуртия, 649 000 жителей) – 17 смертей, в том числе 9 пешеходов, 1 велосипедист, 1 ребёнок;

Барнаул (Алтайский край, 633 000 жителей) – 31 смерть, в том числе 18 пешеходов, 2 велосипедиста, 2 ребёнка;

Ульяновск (628 000 жителей) – 44 смерти, в том числе 18 пешеходов, 1 велосипедист, 1 ребёнок;

Иркутск (623 000 жителей) – 38 смертей, в том числе 19 пешеходов, 2 велосипедиста, 2 ребёнка.

Осло, конечно, можно только поздравить с этим невероятным достижением! Рано или поздно наступит год (надеюсь, таким будет уже 2020-й), когда там на дорогах вообще никто не погибнет.

Что касается России, то в плане безопасности на дорогах мы отстаём от Европы лет на 40. Надо снижать максимально допустимую скорость в наших городах, отменять нештрафуемый порог, успокаивать трафик, делать правильные пешеходные переходы, развивать велоинфраструктуру… Работы куча, но теперь перед глазами у наших чиновников есть простой и понятный пример Осло. Хватит выдумывать особый путь – просто сделайте так же.

Источник: Конт

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